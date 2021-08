Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat ca in situația in care in Romania se va impune revenirea la restrictiile de circulatie, pe fondul cresterii numarului de cazuri de COVID-19, acestea nu vor viza persoanele vaccinate. Ioana Mihaila a fost intrebata sambata, ce masuri ar putea fi luate in…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat ca nu exista pana acum o evidenta clara a certificatelor false de vaccinare semnalate, incurajand medicii si pacientii sa colaboreze cu anchetatorii pentru a-i descoperi pe cei care au recurs la astfel de metode.

