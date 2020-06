Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca cei care contesta starea de alerta trebuie sa-si revizuiasca atitudinea si pozitia, in conditiile in care masurile de relaxare duc la o crestere a numarului de cazuri de infectare cu COVID-19. "Masurile de relaxare tot timpul vor aduce o crestere a numarului…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat duminica seara, intr-o intervenție telefonica la B1 TV , ca nu crede ca se va renunța la starea de alerta incepand de saptamana viitoare din cauza focarelor noi de coronavirus și a transmiterii comunitare a bolii. ”Pana in 15 iunie inca suntem in stare de…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a facut o declarație, dupa ce, de la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 238 noi cazuri de coronavirus, in Romania.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca se asteapta ca dupa data de 15 mai sa creasca numarul de infectari cu coronavirus si ca vor trebui gestionate situatiile in care apare un numar mai mare de imbolnaviri.

- ”Noi trebuie sa urmarim acele focare care se nasc in acest moment. Nu mai avem acea transmitere intensa in comunitate, avem focare in caminele de batrani, in caminele de asistați neuropsihic, la personalul care ii ingrijesc pe cei din aceste camine și la personalul medical. Aici trebuie sa venim…

- Aflat in vizita la Botoșani, ministrul Nelu Tataru a declarat ca relaxarea masurilor și restricțiilor impuse de autoritați in contextul raspandirii coronavirusului va depinde de atitudinea pe care o are populația fața de epidemie populatia o are fata de epidemie. „Vine 1 Mai , 2 si 3. Este un weekend…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti ca Romania inca merge spre varful pandemiei de coronavirus si se asteapta ca in urmatoarele doua saptamani sa scada numarului cazurilor noi "de la o zi la alta". "Ne asteptam la sfarsitul lunii aprilie, dupa sarbatorilor pascale, la un varf, varful…