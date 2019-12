Ministrul Sanatatii: Majorarea salariilor nu readuce medicii in tara

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat, marti, ca peste 25.000 de medici au parasit, in ultimii zece ani, sistemul de sanatate din Romania, iar solutia majorarii salariilor nu a fost cea mai buna pentru readucerea acestora in tara. El crede ca principala modalitate de a-i determina…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat joi seara ca taxa clawback a fost un instrument foarte rigid, care a taxat fara discernamant toate tipurile de medicamente, dar ca se lucreaza pentru reducerea presiunii asupra industriei medicamentelor, astfel incat romanii sa aiba acces la tratamentele…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, anunta ca are toleranta zero fata de luarea de mita de catre angajatii din sistem si asteapta un punct de vedere din partea juristilor, pentru a vedea daca se pot introduceri prevederi care sa duca direct la desfacerea contractului de munca. Victor Costache spune…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a informat, miercuri, ca in jurul datei de 15 decembrie se va livra un nou lot de vaccin antigripal catre medicii de familie, relateaza agerpres. "Aceasta criza a vaccinului se repeta in fiecare an si imi doresc ca la anul sa nu mai fie un subiect de media. Este…

- Deși imunizarea ar fi trebuit sa inceapa, in luna octombrie, vaccinul antigripal, nu se gasește nici in cabinetele medicilor de familie si nici in farmacii. Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat joi ca o a doua transa de vaccin antigripal va fi livrata pe data de 10 noiembrie. Potrivit noului…

- 'Doamna Viorica Dancila a spus ca noi am avut ca promisiune in programul de guvernare majorarea salariului cu 100 de lei. Facem hotarare (de guvern, n.r.), avizam in ministere si asteptam de la Ministerul Justitiei sa ne spuna daca se poate. Aceasta masura creeaza un cost al muncii pentru angajatori.…