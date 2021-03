Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta se implinesc 139 de ani de cand doctorul Robert Koch a anunțat ca a descoperit bacteria care provoaca tuberculoza (TB), ceea ce a deschis calea cercetarilor spre diagnosticarea și tratarea acestei boli, pana la acel moment, considerata incurabila.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea privind aprobarea OUG nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, a sumelor necesare acoperirii platii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate in cadrul Programului ROU-T-MOH "Abordarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii a sumelor necesare acoperirii platii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate in cadrul Programului…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, spune ca nu exista o alta soluție decat relaxarea masurilor. Acesta precizeaza ca relaxarea a fost decisa in baza unei Hotarari de Guvern semnate chiar de Vlad Voiculescu. „Noi nu am avut opțiunea de a nu pune in aplicare prevederile aflate in vigoare in Anexa…

- „Tanara a avut simptome, drept pentru care a facut testu. A facut un test PCR și pentru ca arata altfel s-a facut și secvențierea. (...) Tanara era speriata. Starea clinica e foarte buna. Imparte domiciliul cu alte persoane insa. Sunt testate si celelalte persoane”, a anunțat ministrul Sanatații, vineri…

- Instituția condusa de Vlad Voiculescu a trimis ieri o solicitare catre DSP-uri prin care cere finalizarea procesului de programare in vederea vaccinarii personalului medical. Data limita este astazi, ora 20:00, au declarat pentru Libertatea surse din Ministerul Sanatații.Ministerul Sanatații a trimis…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații a aprobat Ordinul al Ministerului Sanatații și Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru aprobarea Metodologiei și a condițiilor de acordarea a indemnizației lunare de hrana cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoza tratate in ambulatoriu Conform documentului…