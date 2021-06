Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat sambata, la maratonul vaccinarii din Vedea, judetul Giurgiu, ca imunizarea in mediul rural trebuie sa devina mai activa, iar evenimentul din aceasta comuna constituie un exemplu de bune practici in acest sens. “Astazi este o zi speciala pentru locuitorii…

- Masurile graduale de relaxare vor fi luate in functie de evolutia pandemiei si de ritmul campaniei de vaccinare, a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a spus ca a fost elaborat si un calendar care prevede un ritm de vaccinare de un milion de persoane lunar: „Am stabilit niste…

- Klaus Iohannis a schimbat din mers obiectivele Guvernului pentru campania de vaccinare. Președintele a decis ca la 1 iunie sa avem 5 milioane de persoane vaccinate, la 1 iulie 6 milioane, la 1 august 7 milioane de persoane vaccinate. Florin Cițu i-a amenințat pe cei care nu se vaccineaza ca…

- Premierul Florin Cițu a declarat, joi, referitor la redeschiderea restaurantelor de la 1 iunie, ca vor putea funcționa la capacitate maxima, insa doar cu persoane vaccinate. Acestea vor fi verificate daca sunt vaccinate prin intermediul unei aplicații in care se introduce CNP-ul. „Sunt mai multe elemente…

- Pentru data de 1 iunie, atunci cand este programata o prima etapa de relaxare a restricțiilor, sunt luate in calcul mai multe scenarii. „Vreau sa le multumesc romanilor ca am avut o sarbatoare pascala linistita, fara niciun fel de evenimente. Oamenii au inteles sa respecte regulile in vigoare si se…

- De la debutul campaniei de vaccinare și pana in prezent, un numar de 2.523.620 de persoane s-au vaccinat impotriva coronavirusului. In total, in urma vaccinarii au fost constatate 12.711 de reacții adverse. Cu vaccinul produs de cei de la PfizerBioNTech au fost vaccinate 1.883.547 de persoane, cu cel…

- „Am avut o intalnire cu organizatorii de mari evenimente. A fost o intalnire foarte buna. Avem susținerea domniilor lor pentru campania de vaccinare. Putem vorbi de festivaluri, de evenimente, doar dupa o campanie de vaccinare de succes. Doar așa vom putea deschide economia. Soluțiile le vom discuta…

- Bilanțul campaniei de imunizare in masa a populației Romaniei arata ca in ultimele 24 de ore au fost administrate 42.699 doze de vaccin. Din totalul dozelor administrate, 34.348 sunt vaccinuri Pfizer, 5.358 AstraZeneca si 2.993 Moderna. CNCAV arata ca 33.722 de persoane au fost vaccinate cu prima doza,…