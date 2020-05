Stiri pe aceeasi tema

- Acesta a adaugat ca centrele de carantina au fost instituite in special pentru persoanele care nu aveau condiții de autoizolare la domiciliu. „Urmaream acest lucru inca de acum patru saptamani in contextul in care creștea numarul de cazuri. Gandind ca atunci cand avem (n.r. o ocupare de) 40-50% la nivelul…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca este ingrijorat de momentul relaxarii, pentru ca pericolul infectarii este la fel de mare, ‘iar in primele zile de dupa relaxare, poate mai mare’. ‘Ma ingrijoreaza momentul relaxarii, acel moment in care vom avea o reluare a afluentei de populatie dintr-o…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a dat asigurari vizavi de stocul de maști pe care Romania il va deține dupa data de 15 mai, declarand faptul ca ministerul de resort s-a ocupat in mod special de acest lucru. Nelu Tataru a spus ca peste 100 de milioane de maști sunt pregatite pentru a fi date acolo…

- In perspectiva relaxarii restricțiilor incepand cu 15 mai, autoritațile de la București vorbesc despre un necesar de 100 de milioane de maști de protecție, care vor fi obligatorii in spațiile inchise și in mijloacele de transport in comun.„Discuțiile au mers pana la 100 de milioane de maști care se…

- Autoritațile fac apel la cetațeni, sa respecte in continuare regulile specifice starii de urgența, in contextul in care maine este 1 mai, Ziua Internaționala a Muncii, marcata in mod obișnuit prin ieșiri la iarba verde, la gratare și petreceri. Autoritațile spun ca trebuie sa fim extrem de vigilenti,…

- Potrivit datelor furnizate de minister, pana in prezent sunt 20.000 de imbolnaviri și 64 de decese provocate de rujeola. „Sa nu uitam ca avem inca in evoluție o epidemie de rujeola pe teritoriul Romaniei in care s-au inregistrat aproximativ 20.000 de imbolnaviri și 64 de decese”, a transmis, vineri,…

- Un proiect al doctorului Adrian Streinu=Cercel care propune izolarea la domiciliu a persoanelor de peste 65 de ani pentru trei luni de acum inainte și chiar desparțirea obligatorie a batranilor de familiile lor, și care a generat deja reacții negative in randul opiniei publice, este respins categoric…

- Ministrul Sanatatii. Nelu Tataru, a afirmat, duminica, faptul ca in acest moment Romania se afla pe un trend ascendent in privinta infectarilor cu noul coronavirus, dar “cu o progresie lenta”, precizand ca focare precum Suceava “tind sa se stinga”, informeaza AGERPRES . “Suntem in scenariul 4 in care…