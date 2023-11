Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri seara, referindu-se la protestul anuntat de sindicalistii din cadrul CNAS, ca spera sa existe intelepciune si din partea conducerii institutiei, dar si din partea salariatilor, intrucat intreruperea acordarii de servicii medicale nu poate fi…

- Prefectul Capitalei, Rares Hopinca, a declarat marti intr-o conferinta de presa ca de luni va fi impartit in scoli, la gimnaziu si liceu, chestionarul pentru parinti si elevi privind problema consumului de droguri, in care sunt intrebati daca sunt de acord cu testarea anti-drog in anumite conditii,…

- Peste 637 de mii de persoane au beneficiat in luna iulie de medicamente și dispozitive medicale compensate in valoare de circa 72 milioane de lei. Banii au fost transferați de catre Compania Naționala de Asigurari in Medicina (CNAM) in contul farmaciilor contractate. In structura cheltuielilor pentru…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca putin peste un sfert din populatia Romaniei plateste asigurari de sanatate, aratand ca, in tara noastra, cheltuielile pentru sanatate pe cap de locuitor sunt si de opt mai mici fata de alte tari. „Sa stiti ca noi platim asigurari, din pacate, doar cinci…

- Compania Nationala de Asigurari in Medicina (CNAM) a transferat in perioada 8-10 august prestatorilor de servicii medicale platile in avans pentru luna curenta. Volumul mijloacelor financiare alocate in acest scop este de circa 790 de milioane de lei. Cea mai mare parte din mijloacele financiare, peste…

- Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 a inregistrat un dosar penal dupa un control al Casei de Asigurari de Sanatate (CASMB) la un centru medical din București. Suspiciunile sunt ca s-ar fi decontat fictiv servicii medicale pentru pacienți decedați, instituționalizați in azile de batrani și angajați ai…