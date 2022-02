Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o saptamana inregistram un numar de cazuri care inseamna 1% din numarul de elevi, a explicat marți seara, la Tema Zilei, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, referindu-se la faptul ca nu se inchid școlile.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, afirma ca se așteapta la revenirea la normalitate de la finalul lunii martie, ceea ce ar presupune și renunțarea la starea de alerta, dupa aproape doi ani. „Eu cred ca vom reveni la normal pana la sfarșitul lunii martie. Probabil nu va mai fi nevoie de…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat ca urmeaza inca 3 saptamani grele, dupa care numarul infectarilor cu COVID-19 va scadea, iar primele relaxari ar putea fi luate in martie. ”Peste 3 saptamani, in intervalul 10-15 februarie, probabil vom asista la un varf al valului, dupa care vedem o…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila spune ca varful valului 5 pandemic va fi atins intre 10 și 15 februarie, iar, daca apoi se va constata o descreștere a numarului de cazuri, pana la sfarșitul lui martie o parte din restricții vor fi eliminate. „In intervalul 10-15 februarie probabil ca vom asista…

- Noile cazuri de coronavirus vor crește in zilele urmatoare in Romania din doua motive, anunța Alexandru Rafila. Ministrul Sanatații menționeaza și un numar record de teste facute marți și depașirea acestuia, tot zilele urmatoare. Rafila a vorbit inaintea ședinței de Guvern de miercuri despre facilitarea…

- Certificatul verde la locul de munca nu va fi introdus pana la sfarșitul anului: Ce spune premierul Ciuca Certificatul verde la locul de munca nu va fi introdus pana la sfarșitul anului: Ce spune premierul Ciuca Intrebat daca mai poate fi aprobat certificatul verde pana la finalul acestui an, premierul…

- Se prelungeste starea de alerta incepand cu data de 9 decembrie 2021.Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 9 decembrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei…

- Guvernul a adoptat hotararea cu noile masuri de relaxare care urmeaza sa intre in vigoare in Romania, in condițiile in care Europa impune noi restricții. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila...