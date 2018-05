Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, prezinta, miercuri, premierului Viorica Dancila propunerile sindicatelor pentru rezolvarea problemelor legate de veniturile din sistemul sanitar, astfel incat ”nimeni sa nu piarda din veniturile obtinute deja”. Anterior, Pintea s-a intalnit cu reprezentantii sindicatelor…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a promis miercuri, conducerii Sanitas ca propunerile lor vor fi inaintate premierului, iar scopul modificarilor este acela ca angajații din sistem sa nu piarda din ceeaa ce au obținut deja. La randul lor , reprezentanții Sanitas au spus ca, deocamdata calendarul protestelor…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat miercuri, dupa intalnirea cu sindicalistii, ca va prezenta premierului Viorica Dancila propunerile acestora. ‘Este vorba despre niste propuneri pe care sindicatele le-au facut pentru a rezolva problemele salarizarii din acest an, propuneri pe care o sa le…

- Pe fondul protestelor spontane ale cadrelor medicale de la spitale din Bucuresti si din tara, nemultumite de plafonarea sporurilor, dar si a negocierilor de vineri, de la Ministerul Sanatatii (MS), la care au participat colega sa de Guvern- sefa de la Ministerul Muncii- si sindicalistii din Sanatate,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, la o noua intalnire cu federatia "Solidaritatea Sanitara”, care ameninta cu greva generala, ca „marul discordiei“ este regulamentul sporurilor, ea spunand ca nu poate fi negociata legislatia, ci doar aplicarea ei.

- "Avand in vedere ca ministrul Justitiei, in mod evident dupa zeci de discuatii sterile, nu are nici intentia si nici capacitatea de a rezolva problemele legate de plata celor peste 1 milion de ore suplimentare, a deficitului de personal si a conditiilor precare de lucru, vom cere prim-ministrului…

- Negocieri guvern-sindicate in domeniul medical Sindicatele din sanatate si ministrul sanatatii, Sorina Pintea, au cazut, astazi, de acord asupra unor probleme de salarizare în sistemul medical, între care reglementarea garzilor, angajarile si sporurile, iar mâine urmeaza sa continue…

- Ministrul Muncii va vorbi despre Legea pensiilor, va explica si cum se va face recalcularea pensiilor. De asemenea, Lia Olguta Vasilescu va face clarificari in ceea ce priveste noua grila de salarizare. Asteptam intrebarile dvs. pentru ministrul Muncii pe adresa de e-mail [email protected] …