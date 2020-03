Stiri pe aceeasi tema

- Cap Limpede, stiri adevarate: In situatia in care Romania va ajunge la 4.000 de cazuri de coronavirus, atat cat poate trata sistemul medical de la noi, cazurile mai usoare vor fi tratate la domiciliu, a anuntat ministrul Sanatatii, Victor Costache, intr-un interviu pentru Digi24. „Putem trata in spitale…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat ca, daca Romania va ajunge in situatia sa aiba 4.000 de cazuri de coronavirus, atunci cazurile mai ușoare vor fi tratate la domiciliu."Putem trata in spitale peste 4.000 de pacienți. Daca sunt peste 4.000 de cazuri, formele mai ușoare vor fi tratate acasa",…

- – 116 cazuri, Romania intra in Scenariul 3 – Evenimentele cu peste 50 de oameni, interzise – Guvernul Orban a fost aprobat de Parlament – Starea de Urgența intra in vigoare saptamana viitoare Source

- Romania are deja 13 cazuri de coronavirus! Ultima persoana diagnosticata este un barbat de 72 de ani din Galati, care are si probleme de sanatate. S-a intors din Lombardia si a mers cu microbuzul de la aeroport pana acasa. Cei care au calatorit cu el sunt cautati acum de autoritati.

- UPDATE ora 19.10 A fost confirmat inca un caz de coronavirus in Romania, la Galați. Astfel, patru cazuri au fost confirmate sambata, iar bilanțul total a ajuns, in țara noastra, la 13. Știrea inițiala Trei noi cazuri de coronavirus confirmate, astazi, in Romania. Unul in Timișoara, altul in Hunedoara…

- Alte doua cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate, numarul acestora a ajuns astfel la 11, au transmis reprezentanții grupului de comunicare strategica privind situația COVID-19 in Romania.

- În situatia în care în România vor aparea foarte multe cazuri de infecție cu coronavirus, formele usoare si medii vor fi tratate acasa, a declarat joi presedintele Societatii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila."O sa se întâmple exact ca la gripa.…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Raed Arafat, a spus, luni, la Marius Tuca Show, ca, daca se va ajunge la scenariul din Italia, acolo unde foarte mulți oameni s-au infectat cu noul tip de...