Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri, la Cluj, ca pentru a-i incuraja pe medicii de familie sa se inscrie in programul de vaccinare anti-COVID-19, in special pe cei din mediul rural, va merge personal, sa

- Ministrul sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri, 14 mai, la Cluj, ca va merge personal, saptamana viitoare, sa vaccineze la sate, pentru a-i incuraja pe medicii de familie sa se inscrie in programul de vaccinare anti-COVID-19, in special pe cei din mediul rural, relateaza Agerpres.”Pentru a oferi…

- Ministerul Sanatații a publicat, in aceasta dimineața, raportul integral privind raportarea deceselor COVID-19 in Romania. Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, prezentase in urma cu o zi, intr-o conferința de presa, date din raport, insa documentul nu fusese facut public integral, in ciuda insistențelor…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, mama a doi copii, a declarat sambata dupa-amiaza la Oradea ca nu este nevoie de "curaj" pentru ca o persoana sa se imunizeze anti-COVID, ea precizand ca abia așteapta ca vaccinul sa fie aprobat la nivel european si pentru copiii cu varste sub 16 ani, pentru a-si vaccina…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri, la Timisoara, ca, pentru a accelera procesul de identificare a noilor cazuri de coronavirus in randul populatiei, se vor putea face teste de COVID si in unele farmacii, insa numai in cele care vor putea asigura spatii corespunzatoare, relateaza…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat, miercuri, ca forma finala a ordinului privind testarea pentru COVID-19 in farmacii va fi publicata cat de curand. ‘Avem planuri pentru cresterea capacitatii de testare. Astazi am avut o intalnire cu directorii din Ministerul Sanatatii care sunt implicati…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, miercuri, ca raportul preliminar al comisiei care face verificari privind raportarea deceselor de COVID-19 arata ca "exista diferente". "Nu stim inca exact care sunt cauzele, dar exista diferente intre diversele sisteme de raportare", a precizat Mihaila.

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a organizat astazi, 18 februarie 2021, o videoconferinta cu managerii de spitale pe tema reorganizarii circuitelor COVID 19 si non COVID 19 in unitatile sanitare. La videoconferinta au participat si secretarii de stat in Ministerul Sanatatii dr. Andreea Moldovan…