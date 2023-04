Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden și Olaf Scholz s-au pozat in fața șemineului. Purtand maști pe figura, au vrut sa prezinte o scena de liniște, in plin cald nemțesc. Figurația n-a prins. Canalele de social media din Germania s-au incins. „Olaf, de ce n-ai spus nimic despre North Stream 2?” – este intrebarea de top, pe twitter-ul…

- Corpul de Control al Ministerului Sanatatii a organizat, in ultima perioada, actiuni pentru prevenirea coruptiei in sistem la care au participat directori de unitati medicale, din DSP-uri, dar si de la Ambulanta. Actiunile vin dupa ce autoritatile judiciare au constatat mai multe cazuri de luare de…

- O vulpe aflata intr-un autoturism parcat in cartierul Manaștur din Cluj-Napoca a fost capturata și relocata in habitatul acesteia de catre jandarmii și voluntarii din cadrul Organizației pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului. Vineri seara, in urma unui apel la SNUAU 112, un echipaj de…

- Parohia Ortodoxa Sacalașeni in colaborare cu ASCOR Baia Mare va organiza sambata, 25 februarie 2023, cu incepere de la ora 10:00, Prima intalnire a Copiilor și a Tinerilor. De asemenea, alaturi vor fi prezenți tinerii din ASCOR Baia Mare care ne vor impartași mai multe surprize duhovnicești. ”Ne vom…

- Agricultorii din comuna Ceanu Mare vor fi informați despre oportunitațile de atragere a fondurilor destinate acestui domeniu, datorita unei intalniri organizate de primaria din localitate. Deocamdata nu s-a precizat data și locația acestei intrevederi, dar cel mai probabil Primaria Comunei Ceanu Mare…

- Administratia locala a avut primele discutii cu medicii de la spitalul din Lugoj, dupa obtinerea finantarii istorice, care va schimba total sistemul de sanatate lugojean. Claudiu Buciu si Bogdan Blidariu au avut o intalnire cu sefii sectiilor medicale, dar si cu managerul spitalului, Ionut Cocos. Administratia…

- In urma cu aproape 70 de ani, americanii – printre ei și sex-simbolul Marilyn Monroe – erau fascinați de familia regala britanica, iar ecourile acelei fascinații se resimt inca și azi.

- Manelistul s-a intalnit recent cu Raed Arafat chiar in aeroport și nu a ratat ocazia de a se fotografia alaturi de acesta. Secretarul de stat și artistul au fost surprinși zambind, iar imaginea cu cei doi a devenit rapid virala pe rețelele de socializare.