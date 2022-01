Stiri pe aceeasi tema

- Oficialul a asigurat ca vaccinarea este singura cale de iesire din pandemie, deoarece varianta Omicron continua sa se raspandeasca.„Inca avem nevoie de vaccinare obligatorie. In caz contrar, infectarea cu Omicron este o vaccinare murdara prin usa din spate. A conta pe toti sa se infecteze mai devreme…

- Ministrul sanatatii din Germania, Karl Lauterbach, a insistat ca vaccinarea obligatorie este singura cale de a combate pandemia, deoarece varianta Omicron, mult mai contagioasa, continua sa se raspandeasca. ”De asemenea, vaccinarea obligatorie este importanta pentru viitoarele variante care se pot dezvolta…

- Ministrul Sanatații din Germania a spus ca este „naiv” sa credem ca varianta Omicron va fi sfarsitul pandemiei. Karl Lauterbach a insistat ca vaccinarea este singura cale de iesire din pandemie, deoarece varianta Omicron continua sa se raspandeasca. Lauterbach a spus ca obtinerea imunitatii prin infectie…

- Doar persoanele imunizate cu a treia doza de vaccin vor putea merge la restaurant in Germania fara un test negativ de COVID-19, a anuntat vineri cancelarul Olaf Scholz, intr-o conferința de presa, potrivit Reuters, citata de Agerpres. Germania a vaccinat complet peste 70% din populație, iar aproape…

- Restrictiile vor fi valabile atat pentru reuniunile in spatii inchise, cat si pentru cele in aer liber, fiind exceptati copiii cu varste sub 14 ani. De asemenea, accesul in restaurante va fi in continuare permis doar pentru cei vaccinati sau trecuti prin boala, scrie Reuters.Ministrul german al Sanatații,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit despre cum privește oligativitatea vaccinarii anti-Covid-19 in Romania, in contextul in care tot mai multe țari din Europa au in vedere aceasta constrangere. Din pacate, valul produs de tulpina Omicron este așteptat și in Romania, iar rata de vaccinare…

- Vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19: Șeful OMS din Europa o numește o spluție de ultima instanța Vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19: Șeful OMS din Europa o numește o spluție de ultima instanța Vaccinarea obligatorie impotriva coronavirusului este ”o solutie de ultima instanta”, a declarat…

- Uniunea Europeana ar trebui sa discute daca este necesara vaccinarea obligatorie pentru a ajuta la combaterea cazurilor in creștere de COVID-19, precum și a noii variante Omicron, a declarat miercuri președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. ”Este nevoie de discutii si de o abordare comuna,…