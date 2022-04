Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a pledat, miercuri, in fata membrilor Consiliului National al Audiovizualului pentru utilitatea unei campanii a institutiei pe care o conduce referitoare la administrarea iodurii de potasiu doar in cazul unui incident nuclear si numai la indicatia autoritatilor. „In spatiul public au fost foarte multe discutii legate de un posibil incident in […] The post Ministrul Sanatații, ingrijorat ca romanii pot lua oricand iodura de potasiu: ”Traditia e ca daca primesti ceva trebuie sa-l si consumi” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…