Stiri pe aceeasi tema

- Masura intra in vigoare de miercuri. Israelul, confruntat cu varianta Omicron cu o raspandire mult mai rapida, se alatura numarului tot mai mare de tari care au redus durata carantinei pentru persoanele contaminate, ca si Franta, Spania, Argentina, SUA si Anglia.Din decembrie 2020, Israelul a fost una…

- De luni, 10 ianuarie, intra in vigoare carantina redusa la cinci zile, a anunțat, duminica seara, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. El a spus ca persoanele care erau deja in timpul unei decizii de carantina sau izolare vor fi supuși perioadei reduse.

- Ministerul Sanatații anunța inființarea unor centre de evaluare a pacienților COVID, in perspectiva valului 5 al pandemiei dar și pregatiri pentru deschiderea spitalelor pentru pacienții cu alte boli. Pentru a nu se mai produce supraaglomerarea secțiilor de spital și pentru a evita situația din valurile…

- Autoritațile se pregatesc pentru valul 5 de COVID, provocat de noua tulpina Omicron. Iar scenariile luate in calcul nu sunt deloc incurajatoare. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca durata carantinei si a izolarii pentru persoanele bolnave de COVID va fi redusa la 10 zile, la fel ca in…

- Zeci de mii de romani au venit in Romania in ultimele zile, pentru a fi acasa de sarbatori. Cele mai multe persoane nu sunt vaccinate si, conform procedurilor, trebuie sa intre in carantina. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a dezvaluit ca, in weekend, aproximativ 16.000 de persoane au ajuns in…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca din numarul total al persoanelor care au intrat in Romania sambata și duminica, aproximativ 16.000 intra in carantina deoarece nu sunt vaccinate. Zeci de mii de romani care vor sa fie acasa de sarbatori au ajuns in ultimele zile la punctele de trecere…

- Carantina de noapte pentru persoanele nevaccinate va fi eliminata, iar masca va fi obligatorie in aer liber doar in locurile aglomerate. Totodata, petrecerile in localuri vor fi permise pana dimineața, potrivit noilor masuri de relaxare pentru sarbatori care intra in vigoare chiar de maine. Ministrul…

- Carantina de noapte pentru persoanele nevaccinate va fi eliminata, iar masca va fi obligatorie in aer liber doar in locurile aglomerate. Totodata, petrecerile in localuri vor fi permise pana dimineața, potrivit noilor masuri de relaxare pentru sarbatori care intra in vigoare chiar de maine. Ministrul…