Stiri pe aceeasi tema

- Victor Costache a explicat, sambata, la Iași, ce vor face medicii straini care vor au devenit consilieri onorifici ai ministrului Sanatații. Unul dintre ei se va ocupa de dezvoltarea medicinei militare, iar altul de intocmirea unor ghiduri pentru cercetare.Ministrul Sanatații, Victor Costache,…

- Ministrul Sanatatii Victor Costache a declarat sambata, intr-o conferinta de presa, ca in timpul unei vizite efectuate la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iasi a vazut si saloane in care nu s-au facut investitii de aproximativ 20 de ani.

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat, sambata, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca exista un risc biologic mare in Portul Midia, din cauza cadavrelor intrate in putrefactie pe nava care s-a rasturnat la sfarsitul lunii noiembrie. "Am avut nenumarate sedinte de guvern…

- Ministrul Sanatatii Victor Costache a declarat sambata, intr-o conferinta de presa, ca in timpul unei vizite efectuate la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iasi a vazut si saloane in care nu s-au facut investitii de aproximativ 20 de ani.

- „Va asigur ca prioritatea mea este demararea si tinerea pe linie dreapta a proiectelor mari de infrastructura. Saptamana viitoare voi semna contractul de finantare pentru SRU Iasi. O veste buna. Comisia Europeana va primi acest contract la sfarsitul lunii decembrie. La sfarsitul lunii ianuarie se la…

- * Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat, vineri, ca prioritatea Guvernului este demararea proiectelor mari de infrastructura in sanatate, precum este Spitalul Regional de Urgenta de la Iasi. "Prioritatea mandatului guvernului nostru este demararea si tinerea pe linie dreapta a proiectelor…

- Victor Costache a anunțat, miercuri, ca proiectele pentru spitalele Regioanle de la Iași, Cluj și Craiova au deja avizele de construcție și mediu și ca pana la inceputul lunii februarie 2020 vor avea contracte de finanțare semnate. Ministrul Sanatații a mai spus ca licitația va avea doua faze, conform…