Stiri pe aceeasi tema

- Victor Costache a anunțat ca au fost analizate 12 probe pentru persoane suspecte de coronavirus, iar acestea au ieșit negative. Ministrul Sanatații a mai spus ca Ministerul Sanatații va semna, joi, un acord c...

- Persoana din Gorj, depistata cu coronavirus, face parte din grupul care are legatura cu italianul diagnosticat deja la Rimini si care s-a aflat pentru cateva zile in tara. Ministrul Sanatatii, Victor Costache a declarat ca barbatul este asimptomatic, iar secretarul de stat Raed Arafat a precizat ca…

- In Romania a aparut in aceasta seara un caz de coronavirus confirmat. Ministrul Sanatații, Victor Costache, ministrul Sanatații, și secretarul de stat Raed Arafat au anunțat o conferința de presa pentru ora 23.00. Source

- Ministerul Sanatatii, Victor Costache, anunta ca in acest moment, in Romania, nu exista niciun caz de infectie cu noul coronavirus (infectia COVID-19). Autoritatile continua insa masurile de prevenire si limitare a eventualelor imbolnaviri cu acest virus.

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a declarat luni seara, dupa Comitetul de urgența care a avut loc la sediul ministerului Afacerilor Interne, ca in Romania nu exista, in acest moment, niciun caz confirmat de coronavirus, noteaza stiri.tvr.ro. Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed…

- Ministrul demis al Sanatatii, Victor Costache, a declarat marti ca in Romania nu este niciun pacient care sa fie infectat cu coronavirusul COVID 19 si ca la nivel national capacitatea de diagnosticare a fost extinsa, in afara de Bucuresti, si la clinici din Iasi, Constanta, Cluj si Timisoara, potrivit…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a anunțat, duminica seara, ca starea romanului de pe nava de croaziera din Japonia, infectat cu coronavirus, este buna și stabila. El a precizat ca in aceeași stare se afla și ceilalți romani de pe nava.

- "Vom avea un rezultat, am inteles, de la Matei Bals, in seara aceasta, in jurul orei 9,00 (21,00 - n.r.) Am avut mai multi suspecti de coronavirus, niciunul nu a fost confirmat", a declarat ministrul Sanatații, Victor Costache.Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat miercuri, referindu-se la…