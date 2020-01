Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a spus, miercuri, legat de afirmațiile deputatului PNL Matei Dobrovie, care s-a declarat impotriva obligativitații vaccinarii, ca in orice țara exista „un curent anti-vaccin” și, probabil, Dobrovie s-a pronunțat „in calitate de persoana fizica”, anunța MEDIAFAX.„In…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a spus miercuri seara ca "este garantat" ca nu vor fi inchise spitale publice dupa modificarea Legii sanatatii si a punctat ca in mandatul sau urmareste continuarea proiectelor privind construirea unor spitale regionale si renovarea rapida a spitalelor existente."Absolut.…

- Pacienții romani tratați in cadrul programelor naționale de sanatate nu vor plati niciun ban in plus din buzunar in urma extinderii tratamentului din cadrul programelor și in spitalele și clinicile private, așa cum prevede un proiect de Ordonanța de modificare a Legii nr. 95/2006 privind reforma in…

- Ministerul Sanatații investigheaza un al doilea caz de pacient ars in sala de operație la spitalul Floreasca, a anunțat marți ministrul Sanatații, Victor Costache, raspunzand intrebarilor jurnaliștilor. Pacientul respectiv este in viața, iar incidentul s-ar fi petrecut vara trecuta, relateaza www.hotnews.ro.

- Acestea vizeaza in special uniformizarea bibliografiei și debirocratizarea procedurilor existente la acest moment. La finele saptamanii trecute, ministrul Victor Costache a participat la Zilele UMF Iași, manifestare care a fost dedicata implinirii a 140 de ani de la inființarea aceste unitați de invațamant…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a spus, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu reprezentanții medicilor de familie, ca nu iși dorește sa mai existe probelem in aprovizionarea cu vaccin antigripal și ca va incepe sa organizeze campania de imunizare impotriva gripei inca din ianuarie, anunța…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a informat, miercuri, ca in jurul datei de 15 decembrie se va livra un nou lot de vaccin antigripal catre medicii de familie. "Aceasta criza a vaccinului se repeta in...

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anunțat astazi - prin intermediul unui comunicat - ca tot personalul medical isi va primi salariile fara a exista intreruperi, "conform muncii prestate si a prevederilor legale”. „Am avut o prima intalnire cu ministrul Finanțelor Publice, in prezența premierului…