Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, ii incurajeaza pe parinti sa-si vaccineze copiii impotriva covid-19, atunci cand acest lucru va fi posibil. Ea a mai declarat ca vrea ca vaccinarea sa fie continuata in mod sustinut si a facut un apel in acest sens la medicii de familie. "Toate masurile…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, sambata dimineata, ca ii incurajeaza pe parinti sa-si vaccineze copiii impotriva covid-19, atunci cand acest lucru va fi posibil. Ea a mai spus ca vrea ca vaccinarea sa fie continuata in mod sustinut si a facut un apel in acest sens la medicii de familie.

- „Va trebui intai sa așteptam sa fie autorizat vaccinul pentru aceasta categorie de varsta, sub 16 ani, de catre Agenția Europeana a Medicamentului, apoi autorizat de catre cei indreptațiți in țara, apoi vom avea o discuție pe care deja am stabilit-o cu colonelul Valeriu Gheorghița pentru a vedea care…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 la nivel national, col dr Valeriu Gheorghita, a declarat vineri, la Targu-Mures, ca este posibil ca Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) sa acorde, luna viitoare, autorizarea pentru vaccinarea copiilor cu varste sub 16 ani.

- „Va trebui intai sa așteptam sa fie autorizat vaccinul pentru aceasta categorie de varsta, sub 16 ani, de catre Agenția Europeana a Medicamentului, apoi autorizat de catre cei indreptațiți in țara, apoi vom avea o discuție pe care deja am stabilit-o cu colonelul Valeriu Gheorghița pentru a vedea care…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat joi, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Palatul Victoria. ca pana in prezent s-au vaccinat anti-COVID 45.000 de tineri, cu varste cuprinse intre 16 si 18 ani, informeaza Agerpres.Sorin Cimpeanu a anunțat in premiera ca dintre tinerii vaccinați,…

- In timp ce multe țari europene au suspendat vaccinarea cu AstraZeneca, Romania continua sa administreze acest ser cetațenilor. Decizia de a continua vaccinarea cu AstraZeneca a fost luata, luni, in Romania. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca a fost una…

- "Exista o situatie cu 60.000 de persoane, angajati din invatamant, care doresc sa se vaccineze in urmatoarea saptamana si sunt convins ca, inca din aceasta saptamana, se va putea organiza la nivelul fiecarui judet un centru de vaccinare cu echipe mobile. La nivelul zilei de ieri, aveam deja 42.000 de…