Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, ii incurajeaza pe parinti sa isi vaccineze anti-COVID copiii, atunci cand va fi posibil. In ce privește valul 4 al pandemiei, ministrul spune ca severitatea acestuia depinde și de noi, scrie romania24.ro. Ioana Mihaila a declarat, sambata, la Știrile PROTV, ca ia in calcul campanii de vaccinare oriunde acestea pot avea