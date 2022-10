Prin infectii nosocomiale se ințeleg acele infecții pe care un pacient le dobandește in timpul spitalizarii. Raportarea infecțiilor nosocomiale va fi inclusa in evaluarea managerilor de spitale, ”pentru ca important este sa cunosti adevarul si sa intervii acolo unde apar focare, unde apar probleme care sunt amenintatoare de viata”, a anunțat ministrul Sanatații. In prezent, este in dezbatere publica, un ordin de ministru care modifica indicatorii de performanța pentru evaluarea managerilor de spitale. „Unul dintre indicatori e legat de infectiile nosocomiale, o raportare intr-un interval rezonabil…