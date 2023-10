Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinare gratuita cu vaccinul antiHPV si pentru baieții cu varsta de pana la 18 ani inclusiv, anunta ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca baietii cu varsta de pana la 18 ani inclusiv se vor putea vaccina gratuit cu vaccinul anti HPV , cum…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca baietii cu varsta de pana la 18 ani inclusiv se vor putea vaccina gratuit antiHPV, cum se intampla in cazul fetelor. Pana la sfarsitul anului vom introduce si vaccinul HPV la acelasi sistem de decontare. Marea noutate este faptul ca baietii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, susține insa ca toate spitalele aprobate pentru finantare de Ministerul Sanatatii se vor construi, majoritatea cu fonduri din PNRR si cateva cu fonduri de la Banca Europeana de Investitii. Șase spitale sau secții noi ale unor unitați medicale pierd finanțarea…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, ca in momentul de fata, se inregistreaza in jur de 1.000 de cazuri pe zi de infectari cu noul coronavirus, el estimand ca va urma o crestere in urmatoarele una-doua satpamani, dupa care situatia ar trebui sa revina la normal. Raspunzand unei intrebari…

- Un angajat al stației GPL fuma in timp ce se alimentau cisternele cu gaz petrolier lichefiat, iar in urma unor scapari de gaze ar fi inceput incendiul. Apoi au urmat exploziile, susțin surse din cadul salvatorilor. La ora 23, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca victimele exploziilor…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca vrea sa acceseze 450 milioane de euro de la Banca Mondiala, pentru programul „Hrana buna si sigura pentru pacienti” care sa fie implementat in 252 de spitale din Romania, care cu acesti bani vor reabilita propriile bucatarii care le vor oferi mancare…

- Receptiva la problemele romanilor, Diana Șoșoaca vrea sa dea o mana de ajutor și in scandalul de la Urziceni, unde o femeie a nascut pe trotuar. Ajunge la Ministerul Sanatații, da sa intre, un jandarm ii iese in cale. Ghinion! Ghinion pentru jandarm. Aflat la un pas de bataie ii ține piept și explica…

- Ministrul Sanatații - Alexandru Rafila a facut recent un anunț surprinzator pentru cei din echipa sa de la minister.Practic, Rafila și-a anunțat colaboratorii ca din septembrie 2023 el nu o sa mai fie ministrul Sanatații, dar deocamdata nu se știe și motivul real pentru care trebuie sa plece din fruntea…