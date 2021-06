Aflata sambata in judetul Vaslui, unde participa la campania de vaccinare care are loc la centrul cultural din localitatea Rebricea, Ioana Mihaila a declarat ca procentul redus al persoanelor vaccinate anti-COVID-19 este „o problema" oriunde, nu doar in zonele rurale in care oamenii se vaccineaza in numar redus. „Da, reprezinta o problema oriunde avem un procent redus al persoanelor care vor sa se imunizeze. Acesta este si motivul pentru care fa (...)