- Un numar de șapte noi decese au fost inregistrate, vineri, in Romania, din cauza infecției cu COVID-19. Astfel, bilantul total al victimelor a ajuns la 898 de persoane. Pacientii care au murit aveau varsta...

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a explicat de ce persoane care sufereau de boli grave, unele in faza terminala, au fost incluse in bilanțul deceselor de COVID-19.Explicațiile vin dupa ce secretarul de stat Horațiu Moldovan a spus ca multe dintre persoanele cu comorbiditați, diagnosticate…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, in vizita sa la Iași, cand ar fi de așteptat cel de-al doilea val de imbolnaviri cu noul coronavirus, in Romania. Ministrul Sanatații a precizat ca, in functie de cum trecem peste aceasta perioada, ne putem astepta la un al doilea val de cazuri de Covid-19…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța inca 9 decese din cauza COVID-19, bilanțul morților ajungand la 502. Deces 499. Femeie, 78 ani din București. Data internarii: 04.04.2020 – Spital Militar Central București – ATI. Data recoltare: 06.04.2020. Data rezultat: 07.04.2020. Data deces: 20.04.2020. Comorbiditați:…

- Nelu Tataru a confirmat, intr-un interviu pentru Digi24, ca in Romania va fi recoltata plasma de la pacienții vindecați de Covid-19 pentru a fi transferata altor persoane, aflate in stare critica, pentru a le ajuta in lupta cu virusul.Ministrul Sanatații a spus ca Romania a primit o donație…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat vineri ca Romania are peste 3.000 de imbolnaviri de COVID-19. Situație fara precedent in sistemul medical. Romania are 3.183 de cazuri confirmate cu noul coronavirus, din care 281 au fost declarate vindecate. Conform unei analize a INSP in 26 februarie, cand…

- „La Suceava, echipa mobila coordonata de secretaru lde stat Nelu Tataru a luat masuri dure: s-a suspendat conducerea spitalului, s-a suspendat conducerea DSP-ului, se testeaza masiv pacientii acolo, cei cu COVID-19 raman in spital, iar ceilalti au fost trimisi la alte spitale”, a anunțat Victor Costache…