- Situația provocata de COVID-19 la nivel național continua sa fie in atenția autoritaților, dar și a romanilor. In seara zilei in care s-au aflat cifre cutremuratoare, din raportarea venita de la Grupul de Comunicare Strategica (GCS) cu privire la numarul deceselor raportate, ministrul interimar al Sanatații,…

- Ministrul Sanatații, Cseke Attila, a declarat ca un lockdown total „nu este o alternativa”, chiar daca numarul de decese și infectari cu COVID-19 a inregistrat proporții ingrijoratoare. Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat, marti seara, ca nu ar ajuta un lockdown total timp de…

- Cseke Attila exclude varianta unui nou lockdown in Romania. El este de parere ca impunerea unei asemenea masuri nu ar reprezenta o soluție pentru oprirea raspandirii virusului COVID-19, iar viața oamenilor și economia ar fi grav afectate. Țara noastra trece printr-o criza sanitara, dar daca romanii…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat, marti seara, ca nu ar ajuta un lockdown total timp de o luna pentru ca inchiderea economiei si a oamenilor in case ar avea efecte. Ministrul a precizat ca urmeaza la finalul acestei saptamani o evaluare in urma impunerii restrictiilor, anunța…

- Autoritațile au anunțat marți cel mai negru bilanț de pana acum – 586 de decese in ultimele 24 de ore – insa instituirea unei carantine totale ”nu este o alternativa” pentru a limita raspandirea coronavirusului, pentru ca inchiderea economiei si a oamenilor in case ar avea efecte, a spus ministrul interimar…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attilla a vorbit, la B1 TV, despre neregulile de la minister și posibilele greșeli ce au condus la explozia de cazuri din valul patru al pandemiei de COVID-19. „Cred ca principalele eforturi trebuie sa fie concentrate, din partea tuturor, spre a gasi soluții zilnice.…

- Prof. dr. Alexandru Rafila spune ca vaccinarea reprezinta o soluție cu efecte vizibile peste saptamani, dar nu in acest moment. Acum, soluția este sa reducem foarte mult interacțiunea umana. ”Trebuie sa ieși public, nu sa ameninți oamenii, ci sa-i faci sa accepte fiecare ca trei saptamani cel puțin…

- Medicul Vasile Radulescu, din Bucuresti, cere oficialitaților „lockdown pentru toata lumea, inclusiv pentru vaccinati”. El susține ca nu mai avem timp sa cernem intre vaccinați și nevaccinați și ca este nevoie de masuri „dintre cele mai dure”. ”Sa pronunte cineva dintre oficiali, mai repede asa, cuvantul…