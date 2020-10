Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca daca cetatenii respecta normele de prevenire a infectarii cu coronavirus situatia s-ar putea stabiliza pe un plafon cu aproximativ 2.000 de cazuri pe zi. In caz contrar, vom asista la o crestere progresiva a numarului cazurilor de Covid-19 in urmatoarea perioada,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a semnat un ordin de ministru in care sunt regasite criteriile luate in calcul pentru carantinarea unei localitați. Astfel, pe langa trei cazuri la mia de locuitori, pentru carantinarea unei localitați trebuie sa existe 14 zile cu trend crescator, personal sanitar insuficient,…

- "Noi avem in studiu foarte multe focare si foarte multe localitati. La trei cazuri la mia de locuitori se poate ajunge la carantinarea acelei zone sau localitati", a declarat Tataru la Digi24.ro. Citeste si: Restrictii pentru terase ar putea fi introduse din cauza cresterii numarului de infectii…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, luni, dupa amiaza, la Digi24.ro, ca Guvernul a discutat in aceasta dupa amiaza situația evolulției epidemiei de coronavirus. Tataru a afirmat ca, in funcție de evoluția epidemiei, poate fi luata la un momentat masura izolarii unei zone sau a unui cartier.…

- Proiectul ordinului de ministru privind arondarea judetelor Brasov, Covasna si Harghita la unitatea medicala este, deja, pe site-ul Ministerului Sanatații, in Transparența decizionala. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru: Acest document a fost solicitat inclusiv de Banca Europeana pentru Reconstructie…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a vorbit luni seara la B1TV, de o eventuala revenire la starea de urgența in Romania, in contextul numarului tot mai mare de imbolnaviri cu noul coronavirus din ultima vreme și a declarat ca este posibila carantinarea unor localitați. Nelu Tataru, a spus ca, in acest…

- Totodata, Nelu Tataru a subliniat ca prelungirea starii de alerta este „aproape iminenta”. „În acest moment nu avem evolutie pentru o stare de urgenta. Noi suntem pregatiti pentru o perioada de doua saptamâni, cele 14 zile, sa avem o evoutie fluctuanta odata cu…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca epidemia de coronavirus in Romania este la "a doua cocoasa", cu o crestere a cazurilor, inclusiv a celor grave. Totusi, situatia la terapie intensiva este sub control, iar problema izolarii unor localitati nu s-a pus in discutiile dintre decidenti."Suntem…