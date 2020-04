Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru susține ca daca noile cazuri de infectare cu coronavirus nu vor scadea pe teritoriul țarii noastre, starea de urgența ar putea fi prelungita și dupa data de 15 mai, cand expira actualul...

- Nelu Tataru este optimist si crede ca Romania va ajunge la 15 mai pe o panta descendenta a cazurilor zilnice de infectare cu coronavirus daca oamenii vor respecta regulile. "Trebuie sa evaluam situatia de la o zi la alta, suntem inca pe panta ascendenta a cazurilor zilnice. Au scazut cazurile…

- Romania a ajuns, la doua luni de la primul caz de coronavirus, la 11.339 de cazuri, dintre care 631 de persoane au cedat in fața virusului ucigaș. Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a declarat, luni seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, ca daca noile cazuri nu vor scadea, starea de…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti seara ca scolile s-ar putea redeschide la sfarsitul lunii mai – inceputul lunii iunie, o discutie pe aceasta urmand sa aiba miercuri cu ministrul Educatiei.„Poate sfarsitul lunii mai – inceputul lunii iunie, 1 iunie. Trebuie sa avem foarte mare grija…

- Nelu Tataru a vorbit despre starea spitalului de la Vaslui pe care l-a vizitat si s-a referit si la ceea ce inseamna pandemia de coronavirus pe termen scurt pentru Romania. "Inca nu am urcat acea panta, mai avem vreo doua saptamani, speram sa avem o crestere progresiva, nu exponentiala. Vom avea si…

- "Discutam foarte des cand se iau aceste masuri, eu cel puțin am militat pentru continuarea izolarii, pentru menținerea distanțarii. Ați vazut și astazi pe domnul președinte Iohannis in prelungirea starii de urgența. Este un moment deosebit, un moment religios, dar și un moment al marilor provocari,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, aflat miercuri la Deva, a anunțat ca Spitalul Judetean de Urgenta intra sub management militar. Astfel, toate cadrele medicale din aceasta unitate medicala vor fi testate pentru infectia cu COVID-19.

- Victor Costache, ministrul Sanatatii, subliniaza ca nu exista inregistrat niciun caz de coronavirus in Romania si exista 3.500 de locuri suplimentare in centrele de carantina.Epidemia de coronavirus care a cuprins Italia a pus in alerta si autoritatile din Romania. Ministrul Sanatații, Victor Costache,…