Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii examineaza posibilitatea sa nu mai permita, temporar, exportul unor medicamente, precum antibiotice pentru copii si oncologice, a declarat ministrul Alexandru Rafila, marti, 20 decembrie, intr-o conferinta de presa. „Examinam posibilitatea restrictionarii temporare la export pentru…

- Ministerul Sanatatii examineaza posibilitatea restrictionarii temporare la export a anumitor medicamente, printre care antibiotice pentru copii si oncologice, a anuntat ministrul Alexandru Rafila.

- Alexandru Rafila a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Ministerul Sanatatii examineaza posibilitatea restrictionarii temporare la export a anumitor medicamente, printre care antibiotice pentru copii si oncologice.„Examinam posibilitatea restrictionarii temporare la export pentru anumite…

- Ministerul Sanatatii examineaza posibilitatea restrictionarii temporare la export a anumitor medicamente, printre care antibiotice pentru copii si oncologice, a anuntat ministrul Alexandru Rafila, marti, intr-o conferinta de presa. „Examinam posibilitatea restrictionarii temporare la export pentru anumite…

- Ministerul Sanatatii examineaza posibilitatea restrictionarii temporare la export a anumitor medicamente, printre care antibiotice pentru copii si oncologice, a anuntat ministrul Alexandru Rafila, marti, intr-o conferinta de presa. ‘Examinam posibilitatea restrictionarii temporare la export pentru anumite…

- Prevederile sunt anunțate in cadrul proiectului Strategiei naționale de sanatate pentru perioada 2023-2030, care a fost pus in dezbatere publica pe site-ul ministerului condus de Alexandru Rafila.Strategia propusa de Ministerul Sanatații prevede introducerea unei taxe pentru pacienții cu asigurari la…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca nimeni nu i-a reproșat nimic despre vizita in Cuba, unde a mers pentru a semna un memorandum, folosind oportunitatea unui congres medical care s-a desfasurat in aceasta țara. Rafila a mai spus ca a vizitat doua spitale pentru a vedea cum se administreaza…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a trimis miercuri tuturor spitalelor din Romania un formular digital pentru evaluarea infrastructurii IT și a nevoilor in domeniu, in vederea optimizarii programelor de digitalizare.