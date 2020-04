Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, cu ocazia unei vizite de lucru la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Piatra Neamt, ca specialistii estimeaza ca varful epidemiei de coronavirus va fi atins in Romania intre 20 si 25 aprilie, adica in saptamana de dupa sarbatorile...

- Nelu Tataru, ministrul Sanatatii se va afla astazi in judetul Neamt, acolo unde va verifica situatia din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Piatra Neamt, transmite Grupul de Comunicare Strategica.Ministrul Sanatatii va discuta cu autoritatile administrative si medicale locale, dar si cu personalul…

- Florin Apostoaie, director Spitalul Județean Neamț, a anunțat vineri, la Antena3, ca aseara a primit ordin de revocare din partea Ministerului Sanatații.Nelu Tataru, ministrul Sanatații se va afla astazi in județul Neamț, acolo unde va verifica situația din Spitalul Clinic Județean de Urgența…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, anunta ca varful epidemiei de COVID-19 in Romania este estimat la circa 10.000-12.000 de persoane, dar numarul acesta se poate modifica in urmatoarele doua saptamani "grele"."Ramanem in registrul celor 10-12.000 de cazuri, la varf, dar acest numar se poate modifica,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi seara, ca epidemia de Covid-19 ar putea atinge varful in Romania in a doua jumatate a lunii aprilie, cand numarul imbolnavirilor de COVID-19 ar putea ajunge la circa 10-15.

- Romania se apropie de scenariul 4 Romania va depasi numarul de 2.000 de persoane infectate cu coronavirus si va trece in scenariul 4 la inceputul acestei saptamani. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a precizat, la Digi 24, ca varful epidemiei in Romania ar putea fi la jumatatea lunii aprilie, potrivit…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca autoritatile romane se asteapta la un varf al epidemiei generate de noul coronavirus in a doua jumatate a lunii aprilie, acesta spunand ca la acel moment se asteapta ca in Romania aproximativ 10.000 de pacienti sa fi fost diagnosticati. Tataru spune ca se…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, considera ca intr-un termen de 10 zile se va putea estima varful epidemiei de COVID-19 pe teritoriul Romaniei. ‘Cred ca vom putea raspunde cam intr-o saptamana, 10 zile la aceasta intrebare (legata de varful epidemiei – n.r.). Este foarte important sa analizam evolutia…