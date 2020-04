Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, la Digi24, ca in urma neregulilor sesizate la spitale precum Dimitrie Gerota din Capitala și cel Județean din Suceava era nevoie de o "curațenie". Oficialul din Guvern a spus ca va evalua in urmatoarea perioada situația din fiecare județ.

- In urma plangerilor ca norma de hrana este destul de mica (13 lei/zi), ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a precizat ca la ATI și boli infecțioase vor fi suplimentate fondurile pentru norma de hrana.„Ține de managementul unitații medicale. Am menținut bugetul istoric din decembrie 2019, urmand…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca probele de determinare a coronavirusului de la Deva și Suceava vor ajunge la Cluj-Napoca, unde capacitatea a ajuns la 1.000 de teste pe zi. Oficialul a dat speranțe și medicilor de familie, care ar putea primi și ei stimulentul de risc.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, miercuri, ca a instalat manager militar la spitalul din Deva. Oficialul a spus ca situatia este dificila, dar nu ca cea de la Suceava. ”Nu exista circuite, iar cele care exista nu sunt respectate”, a spus Nelu Tataru.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca nu ar numi "bonus" sumele de bani pe care cadrele medicale implicate in lupta impotriva coronavirusului ar urma sa le primeasca in plus, precizand ca valoarea urmeaza sa fie stabilita pana la sedinta de Guvern de luni. "As spune un spor de periculozitate, ne…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat vineri, intr-o conferința de presa la Guvern, ca in sistemul medical „sunt oameni putini care lucraza 24/24 ore” și din acest motiv „vom angaja inca 1.000 de oameni, o suplimentare cu 25%” și ca vor fi trimise ajutoare noi și pentru ambulanțe pentru ca…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a explicat ce inseamna activarea scenariului 4 in cazul epidemiei de coronavirus, intr-un interviu la Pro TV. Oficialul MS a spus ca este posibila activarea personalului medical pensionar sau a studenților la medicina in ani terminali, care pot sustine activitatea medicala…

- Premierul Ludovic Orban a confirmat, joi, demisia ministrului Sanatații, Victor Costache. Premierul il va propune la șefia ministerului pe actualul secretar de stat Nelu Tataru. „Am luat act de aceasta demisie, ii voi transmite demisia presedintelui Klaus Iohannis. Aproape 5 luni de zile, Victor Costache…