Stiri pe aceeasi tema

- Vor fi sau nu obligați elevii sa poarte masca in timpul orelor? In timp ce premierul Orban și Ministrul Sanatații, Nelu Tataru spun vehement ca este necesara și obligatorie masca de protecție in salile de clasa, Institutul National de Sanatate Publica crede ca masca ar trebui pusa doar in pauze.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca in masura in care nu se respecta regulile, putem ajunge chiar la mai mult de 2800 de cazuri de coronavirus pe zi in luna septembrie, așa cum arata o prognoza a INSP citata de Digi24. Ministrul a subliniat ca pandemia nu se tranșeaza in spital și…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Sibiu, ca urmeaza doua saptamani de „crestere progresiva” a cazurilor de infectare cu COVID-19. Nelu Tataru, a precizat ca daca romanii vor respecta regulile de protecție sanitara, atunci se va putea vorbi peste doua-trei saptamani de o aplatizare…

- Directorul Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica, Nicolae Furtuna, a declarat ca odata cu deschiderea institutiilor de invatamant din R. Moldova, elevii si profesorii vor fi obligati sa poarte masti in timpul orelor de clasa.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a facut precizari astazi, la Iasi, despre nerespectarea masurilor de protectie sanitara pe litoral, dar si in statiunile de pe Valea Prahovei.El a declarat, intr o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca situatia din statiunile romanesti ar trebui sa ii preocupe pe…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat duminica seara la Antena 3, intrebat daca este de parere ca au fost si greseli ale guvernantilor, precum fotografia cu premierul si ministrii fara masti in birou si alte intalniri de partid la care nu s-au respectat masurile de protectie, a spus ca au…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat vineri la Antena 3 ca in mod normal ar trebui ca noul an școlar sa inceapa in condiții normale la toamna, insa acesta este un scenariu optimist.„Daca toti respectam partea noastra, la sfarsitul lui iulie, inceputul lui august putem ajunge la o viata…

- Examenul de matematica pentru cei peste 6.000 de absolvenți de clasa a VIII-a din județ incepe miercuri, 17 iunie, la ora 9:00, moment in care in fiecare sala de clasa se deschid plicurile sigilate cu subiectele multiplicate. Elevii au la dispoziție doua ore pentru a rezolva subiectele. La intrarea…