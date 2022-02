Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a explicat marți, 15 februarie, la Antena 3, ca avand in vedere transmiterea comunitara a coronavirusului, purtarea maștii se poate dovedi a fi o masura mai eficienta de protecție chiar decat vaccinarea anti-COVID, relateaza News.ro . Rafila spune ca el va continua…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, luni, ca sunt discuții privind inchiderea centrelor de vaccinare, urmand ca vaccinarea impotriva COVID-10 sa se faca doar la medicii de familie, așa cum se intampla cu toate vaccinurile. „Centrele de vaccinare iși au rostul atunci cand discuți de o urgența…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca 78.000 de masti de protectie FFP 2 din rezerva institutiei vor fi distribuite medicilor din spitalele COVID, medicilor de familie si angajatilor DSP implicati in activitati epidemiologice. “Ministrul Sanatatii, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, a aprobat astazi, 19…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, avertizeaza ca primele luni ale noului an se anunța dificile pentru ca pandemia nu a trecut. Ministrul Sanatații ii avertizeaza pe romani ca urmeaza o perioada dificila. „Primele luni ale noului an se anunța dificile, pandemia nu a trecut, iar pentru a le depași…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, ca “vaccinarea trebuie sa fie un act voluntar”. El a fost fost intrebat de un reporter despre declarația președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind posibilitatea introducerii obligativitații vaccinarii anti-COVID. “Sunt tot…