- Joi, de la ora 12:00, a fost inaugurat oficial Laboratorul de Radiochirurgie Stereotactica de tip Leksell Gamma Knife. O conferinta de presa s-a desfasurat in Biblioteca Spitalului Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iasi. Le eveniment au participat Therese Hyden– Ambasadorul Suediei in Romania,…

- EVENIMENT… Municipiul Vaslui va fi sambata, 27 august 2022, gazda ediției a IV-a a Intalnirii Tinerilor Ortodocși din Eparhia Hușilor, eveniment care se va desfașura cu binecuvantarea și in prezența Preasfințitului Parinte Ignatie, Episcopul Hușilor. Conferința va fi susținuta de cunoscutul actor și…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc la intrarea in Podu Iloaiei. UPDATE: Una dintre victimele implicate in accident, o femeie, a ajuns la Spitalul Clinic de Urgența „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași,…

- GRAV…Accidentul a avut loc miercuri dimineata, in fata sediului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta «Podul Inalt» Vaslui. Un barbat, despre care martorii au povestit ca era ceva mai corpolent, s-a dezechilibrat si a cazut de pe o trotineta electrica. Chiar daca, in primele minute de la producerea…

- Zilele trecute, Simona era acasa, la Movileni, odihnindu-se dupa o zi de munca la Postul de Poliție Focuri, cand in poarta i-a batut un vecin panicat, spunandu-i „Vino repede, vecina noastra a fost lovita de o mașina, iar șoferul a fugit! Saraca de ea, mai avea 20 de metri pana acasa”. Simona a știut…

- FOTBAL… Echipa de minifotbal a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Podul Inalt” al județului Vaslui s-a calificat la etapa naționala a Campionatului de minifotbal dupa ce a invins patru din cele cinci echipe contracandidate. Astfel, pompierii vasluieni au reușit sa se impuna in fața echipelor…