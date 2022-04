Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, medicul Alexandru Rafila, afirma ca nu este "momentul sa discutam in Romania despre a patra doza" de vaccin anti-COVID, avand in vedere gradul scazut de vaccinare cu doza a treia. El adauga ca in prezent se fac studii cu privire la administrarea celei de-a patra doze din acest…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, la Iasi ca exista unele riscuri, inclusiv din punct de vedere seismic, in cazul spitalelor vechi de zeci de ani, dar trebuie sa pui in balanta existenta acestora si sa vezi ce faci daca nu ai deloc aceste unitati medicale, anunța news.ro.…

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a aprobat o OUG pentru realizarea studiilor clinice in Romania, existand beneficii atat pentru pacienti, cat si pentru sistemul sanitar, potrivit news.ro.

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat marti, intr-o conferinta de presa, ca recomanda in continuare testarea pentru infectia cu SARS-CoV-2.

Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila (PSD), a declarat marți, intr-o conferința de presa in care fost intrebat cum comenteaza temerile europene legate de al 6-lea val pandemic, ca in opinia sa nu s-a terminat valul 5 in Romania.

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a dat asigurari marti ca refugiatii din Ucraina beneficiaza de toate serviciile medicale, potrivit Agerpres.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca s-a atins indicele de refererința de sub 50% grad de ocupare al paturilor la ATI, iar in Romania vor fi relaxate restricțiile. Astfel, se va renunța la certificatul verde in centrele comerciale, iar masca nu va mai fi obligatorie in spațiile exterioare.…

Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila (PSD), a declarat miercuri ca prin limbajul afișat, USR-iștii care il critica par sa nu aiba cei 7 ani de acasa.