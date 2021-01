Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat, joi, la RFI, ca primul vaccin impotriva COVID-19 va sosi in tara noastra pe 26 decembrie, personalul medical are prioritate la vaccinare si „nimeni nu va sari randul”. „Prioritatea absoluta este in mod evident gestionarea pandemiei si pregatirea campaniei…

- Premierul Slovaciei, Igor Matovic, a fost testat pozitiv pentru coronavirus. Țara va intra intr-un nou lockdown din 19 decembrie. Restricțiile vor fi prelungite in Slovacia pana pe 10 ianuarie, conform guvernului de la Bratislava, citat e Agerpres. Prim-ministrul slovac a fost diagnosticat cu coronavirus…

- Vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de producatorul Pfizer urmeaza sa fie in curand aprobat de autoritațile abilitate in domeniu din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Vaccinul urmeaza sa fie autorizat in doar cateva zile, urmand ca livrarile sa fie demarate imediat dupa aprobare,…

- Primele doze de vaccin anti-coronavirus de la Pfizer incep sa fie aduse din Statele Unite in Eruopa. Wall Street Journal scrie ca de vineri au inceput primele zboruri dinspre SUA spre Europa in care sunt transportate vaccinurile anti-coronavirus. Dozele de vaccin ar urma sa ajunga la Bruxelles. Conform…

- Rezultatele testelor clinice realizate pentru vaccinul anti-Covid dezvoltat de Pfizer au ajuns la Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA). Pe baza acestora, oficialii europeni estimeaza ca distribuirea primelor doze ar urma sa inceapa in luna ianuarie 2021. Directorul EMA, Guido Rasi, a declarat…

- Este focar de coronavirus la Prefectura Sibiu dupa ce șapte angajați au fost confirmați pozitiv la testul pentru coronavirus. Inclusiv prefectul județului, Mircea Crețu, a fost diagnosticat cu Covid-19. In urma rezultatelor testelor efectuate in Prefectura Sibiu , șapte persoane au fost confirmate pozitiv,…

- Ministrul Sanatații susține ca o testare in masa a populației nu doar ca nu ar fi o metoda de tratament, dar ar putea induce o falsa impresie, in condițiile in care perioada de incubare a virusului este de cateva zile. Astfel, cineva deja infectat poate fi considerat sanatos. Intrebat de ce nu se recurge…