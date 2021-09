Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mai mare de cazuri COVID-19 inregistrate in Republica Moldova in ultima perioada, peste 1.000 zilnic, este explicat de ministra Sanatatii, Ala Nemerenco, si prin faptul ca se fac mai multe teste rapide, chiar si in ambulante. Raspunzand la intrebarile jurnalistilor, ministra a precizat ca numarul…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat vineri, intr-un briefing de presa, ca 4.500 de elevi s-au vaccinat doar in ultimele cinci zile și astfel, cu trei zile inainte de inceputul școlii, 15% dintre elevii cu varste intre 12 și 19 ani sunt vaccinați. Joi, Ministerul Educației a precizat ca 61%…

- Republica Moldova ar putea ajunge la peste 1000 de imbolnaviri de COVID-19 pe zi. Declarația a fost facuta de coordonatorul campaniei de vaccinare, Ninel Revenco, in cadrul emisiunii „In centrul atentiei” de la Publika. Intrebata in cadrul emisiunii daca exista probabilitatea ca am putea reveni…

- Alte 118 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, cinci sunt de import: 2-Portugalia, 1-Ucraina, 1-Bulgaria, 1-SUA. Numarul total de teste efectuate – 3.141, dintre care 1.531 – teste Rapid -Antigen. Bilanțul cazurilor de COVID-19…

- Vaccinarea anti-coronavirus va deveni, din 15 august, obligatorie pentru personalul medical din Ungaria. Decizia a fost adoptata intr-o ordonanța adoptata de guvern. Cei care lucreaza in domeniul sanatatii vor avea la dispozitie 15 zile pentru a incepe vaccinarea, a declarat Agnes Galgoczi, seful Departamentului…

- Republica Moldova a depasit pragul de un milion de doze de vaccin anti COVID-19 administrate cetatenilor tarii. „E o cifră care aduce sperantă, un viitor fără COVID-19, fără restrictii şi un mediu mai sanatos”, se mentioneaza intr-un comunicat de presa al Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei…

- Alte 139 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, opt sunt de import: 3-Franța, 2-Marea Britanie, 1-Austria, 1-SUA, 1-Irlanda.Numarul total de teste efectuate – 6.060, dintre care 1.776 – teste Rapid -Antigen.

- Alte 97 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, cinci sint de import: 1-Turcia, 1-Italia, 1-Germania, 1-Ucraina, 1-Rusia. Numarul total de teste efectuate – 5.202, dintre care 466 – teste Rapid -Antigen. Bilanțul cazurilor de COVID-19…