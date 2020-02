Stiri pe aceeasi tema

- Mii de morți in China, zeci de mii de persoane diagnosticate cu noul coronavirus, insa niciun copil. Virusul care face ravagii și in Europa, respectiv in nordul Italiei, acolo unde au survenit deja cinci decese, afecteaza in special oameni de varsta a doua și a treia. Niciun minor sub noua ani nu ar…

- Numarul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 1.669, conform CNN. La bordul navei de croaziera Diamond Princess, pe care se afla si romani, numarul imbolnavirilor este de 356. BBC relateaza ca autoritatile chineze au raportat a treia zi consecutiva de scadere a numarului de imbolnaviri, potrivit…

- Primul deces de coronavirus in Europa. In Franta a murit un turist chinez, a anuntat Ministerul Sanatatii de la Paris. Apar noi cazuri de infectare cu coronavirus in China continentala, iar numarul deceselor a crescut in ultimele 24 de ore. Guvernul japonez a oferit 2.

- Oamenii din Mytholmroyd, Anglia, curața locuințele afectate de furtuna Ciara. Foto: GettyImages Cateva sute de zboruri au fost anulate, luni, in Marea Britanie si Germania, din cauza furtunii Ciara, iar cinci persoane au murit in Europa, in urma fenomenelor meteorologice extreme, relateaza Mediafax…

- Ministrii Afacerilor Interne si Sanatatii, Marcel Vela si Victor Costache, au anuntat elaborarea unei ordonante de urgenta pentru achizitionarea de echipamente necesare prevenirii si combaterii unor eventuale cazuri de infectie cu coronavirus in Romania. „Vom elabora aceasta ordonanta de urgenta…

- Compania de cai ferate Deutsche Bahn AG, detinuta de statul german, a anuntat joi ca intentioneaza sa investeasca in urmatorii ani 12,2 miliarde de euro (13,4 miliarde de dolari) in infrastructura, transmite DPA. Este cu 1,5 miliarde de euro mai mult decat a investit in 2019 si va fi cea mai…

- Schimbarile la legea sanatatii promovate de minister au fost date doar in favoarea ministrului și a secretarului de stat. Sanador a confirmat, pentru Libertatea, informatia potrivit careia chirurgul Horatiu Moldovan a pastrat colaborarea cu spitalul privat si dupa ce a devenit secretar de stat in Ministerul…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, afirma ca Romania este singura tara din Europa care mai discuta despre introducerea vaccinarii impotriva HPV. „Ministerul Sanatatii a reluat campania de vaccinare impotriva acestui virus, doar pentru fetele parintilor care au cerut acest lucru si vrem sa…