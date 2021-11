Ministrul sud-african al sanatații a declarat ca decizia luata vineri de mai multe tari din lume de a interzice intrarea pe teritoriul lor a persoanelor care vin din Africa de Sud dupa descoperirea in aceasta tara a unei noi variante a coronavirusului este nejustificata. „COVID-19 este o urgența globala de sanatate. Trebuie sa lucram impreuna, […] The post Ministrul sanatații din Africa de Sud:„COVID-19 este o urgența globala de sanatate. Trebuie sa lucram impreuna, nu sa ne pedepsim unul pe altul” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .