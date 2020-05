Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații a confirmat faptul ca testarea imunologica la nivel național va fi demarata de luna viitoare, in cadrul unui studiu care va fi efectuat pentru a se stabili prevalența bolii. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a confirmat ca dupa data de 1 iunie va fi demarata testarea imunologica…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat duminica, o testare la nivel national, pentru a verifica nivelul de imunizare a populatiei, dar si de raspandire a coronavirusului. Aceasta ar urma sa inceapa dupa 1 iunie. Nelu Tataru a precizat ca poate fi o testare doar pentru anticorpi, adica se vor folosi…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca dupa 1 iunie, in functie de evolutia epidemiei de coronavirus, va incepe o testare la nivel national, regional, local, a persoanelor voluntare, pentru un studiu de evaluare.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat luni, in cadrul Orei Guvernului, ca dupa 1 iunie va incepe un studiu pe evaluarea imunitații colective, "la nivel național, regional și local" in urma caruia se va putea prognoza "evoluția viitoare in presupusa recrudescența de toamna-iarna".

- Alexandru Rafila a anuntat ca probele pentru testarea populatiei vor fi recoltate in luna iunie, iar in lunile iunie- iulie vor fi realizate testele, urmand a fi facute ”probabil” zeci de mii de teste. Rafila explica ca se vor folosi cele mai bune teste existente pe piata in acel moment pentru a vedea…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca dupa data de 1 iunie va avea loc o testare la nivel național pentru COVID-19. Testarea se va face in funcție de evoluția pandemiei, iar testele vor fi de seroprevalența și moleculare, facute in colaborare cu Organizația Mondiala a Sanatații.

- Alexandru Rafila explica ca se vor folosi cele mai bune teste existente pe piata in acel moment pentru a vedea care este procentul de populatie care a trecut deja prin boala – la nivel regional si local - si pentru a putea fi facute aprecieri cu privire la ce urmeaza. Seful Societatii Romane…

- Profesorul Alexandru Rafila , a aratat, intr-o intervenție televizata la Digi24, ca vor fi testate zeci de mii de persoane, probele urmand sa fie recoltate in luna iunie, iar prelucrarea sa se faca pana in iulie. El a precizat ca este un studiu seroepidemiologic care va fi realizat la nivel national,…