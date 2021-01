Ministrul Sănătăţii, despre relația cu premierul țării: Ne reproşăm în faţă ce avem de reproşat Ministrul Sanatatii a vorbit in cadrul unei emisiuni televizate despre relația pe care o are cu premierul Florin Cițu. Vlad Voiculescu spune ca nici prim-ministrul și nici președintele țarii nu i-au solicitat sa demisioneze din funcția de ministru al Sanatații. „Ne reprosam in fata ce avem de reprosat si lucram impreuna in fiecare zi.(…)Nu am avut pana acum sa ne reprosam lucruri, dar atunci cand avem ceva de discutat discutam cat se poate de deschis. Cred ca este singura forma de colaborare care poate sa duca lucrurile mai departe si ma bucur sa spun ca in guvernul asta, pana in acest moment,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

