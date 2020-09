Stiri pe aceeasi tema

- • La trei cazuri de infectie in clase diferite, se inchide scoala • Prescolarii nu vor purta masca Parintii nu vor mai fi nevoiti sa completeze o declaratie pe proprie raspundere pentru a trimite copilul la scoala, a anuntat, ieri, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, citat de Agerpres. „Nu va mai exista…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat luni, ca autoritatile au o evaluare care merge pana la 1.500 de cazuri de COVID-19, in conditiile in care se redeschid restaurantele in interior, cinematografele, teatrele si scolile, acest lucru fiind valabil daca regulile se respecta.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si-a exprimat speranta ca, dupa inceperea scolii, va fi o crestere usoara a numarului de cazuri de imbolnavire cu COVID-19, dar nu la nivelul copiilor, ci a persoanelor cu risc.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, sambata, in cadrul unei conferințe de presa la Iași, ca datele stabilite de comisia de specialiști privind cele trei scenarii in care se va putea merge la școala dupa 14 septembrie au fost transmise eronat președintelui Klaus...

- Elevii, parinții și profesorii mai au de așteptat pana sa afle decizii clare cu privire la inceperea noului an școlar. Și daca se vor relua cursurile in salile de clasa, se va apela și pe mai departe la invațamantul online sau se va merge pe alternarea acestor doua metode. Ministrul Sanatații, Nelu…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, vineri, la Alba Iulia, referindu-se la posibilitatea ca apartinatorii sa isi viziteze rudele in spital incepand de saptamana viitoare, ca acest lucru se va decide la nivelul fiecarei directii de sanatate publica in parte, in functie de evolutia cazurilor…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca oficierea slujbelor religioase in interiorul bisericilor in prezenta credinciosilor nu va fi posibila mai devreme de 1 iulie, urmand ca decizia sa fie luata in functie de evolutia cazurilor de COVID-19. "Evaluarea si evolutia zilnica pe care o vom face…