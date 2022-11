Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, despre hrana din spitale: „Mi se parea normal ca si pacientii din Romania sa primeasca aceeasi suma, cel putin la fel ca refugiatii din Ucraina” Ministrul Sanatații, despre hrana din spitale: „Mi se parea normal ca si pacientii din Romania sa primeasca aceeasi suma, cel putin la…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca a militat pentru majotatea sumei alocate pentru masa pacientilor din Romania, de la 11 lei, la 22 de lei, la fel cum primeau si refugiatii din Ucraina. Rafila a mentionat ca este foarte dificil pentru Ministerul Sanatatii sa controleze daca intr-adevar…

- Ministerul Sanatații a anunțat demararea testarii masive in randul refugiaților ucraineni pentru a-i depista pe cei infectați cu TBC. Operațiunile se vor desfașura in localitațile in care numarul cetațenilor veniți din Ucraina este foarte mare și vor avea ca scop inceperea, de urgența, a tratamentelor.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, 25 august, ca oamenii care vin in spitale sunt tratati de cadrele medicale, in numeroase situații, cu atitudini distante, cu toate ca bolnavii au nevoie nu doar de tratamentul specific, ci si de „foarte multa empatie, foarte multa grija”. „Comportamentul…

- Romania a primit o prima transa din ajutorul acordat de Uniunea Europeana pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu cazarea si masa refugiatilor din Ucraina, a declarat, miercuri, premierul Nicolae Ciuca, aflat la Suceava.

- Razboi in Ucraina, ziua 181. Liderul de la Kremlin a decorat-o post-mortem pe Daria Dughina, fiica apropiatului sau Aleksandr Dughin. Totodata, Putin nu va renunta niciodata la Ucraina, este de parere generalul Mircea Mindrescu, care a analizat harta razb

- Libertatea din Romania a discutat cu cațiva refugiați ucraineni din regiunile Odesa, Kiev și Zaporojie, reprezentand sudul, estul și nordul țarii, despre condițiile in care au luat decizia de a parasi Ucraina, cum era vazuta Romania de ei pana la razboi și acum, dupa cateva luni de ședere pe teritoriul…

- De la inceperea conflictului din țara vecina, 4.372 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. In ultimele 24 de ore a fost depusa o singura cerere de azil in tara noastra de catre un cetatean ucrainean, informeaza Ministerul Afacerilor Interne (MAI), printr-un comunicat de presa. Refugiatii…