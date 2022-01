Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca, daca dupa data de 1 februarie va intra in funcțiune mecanismul european care modifica valabilitatea certificatului COVID, s-ar putea sa avem o revitalizare a campaniei de vaccinare.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca varful valului 5 al pandemiei va fi atins in Romania pe data de 10 februarie. ”N-am depașit varful acestui val. (...) Ne așteptam ca varful acestui val sa fie in jurul datei de 10 februarie, in circa 20 de zile”, a declarat Alexandrul Rafila,…

- Liderul PNL, Florin Cițu, arunca din nou responsabilitatea amanarii legii certificatului verde in curtea PSD sugerand chiar ca ar putea exista un plan ca numarul de cazuri de COVID-19 sa creasca. Cițu a spus luni ca certificatul verde nu mai ingrijoreaza pe nimeni, argumentand ca 10.000 de noi cazuri…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca spera sa se incheie valul 5 al pandemiei de COVID-19 in cateva saptamani, motiv pentru care, in acest moment, nu mai vede necesara urgenta certificatului verde. “In acest moment nu mai vad urgenta certificatului verde, pentru ca orice procedura legislativa…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, pentru Antena 3, duminica, 9 ianuarie 2022, ca daca proiectul privind certificatul COVID ar fi aprobat saptamana viitoare si se va da un termen de introducere de doua, trei sau patru saptamani, Romania se va apropia de un val descendent in ceea ce priveste…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila vrea sa aduca cat mai repede in țara primul tratament oral anti-COVID. Medicamentul a fost aprobat in SUA. Alexandru Rafila a avut joi o intalnire cu reprezentanții Pfizer in vederea asigurarii cat mai rapide in Romania a noului antiviral Paxlovid, aprobat in SUA…

- Liderii PSD-PNL-UDMR urmeaza sa decida în cursul acestei saptamâni ce reguli vor impune pentru ca certificatul COVID sa fie introdus la locul de munca în România. Social democrații au lucrat deja la o varianta proprie pe care vor sa o prezinte partenerilor de Coaliție. Potrivit…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca nu este cazul ca vaccinarea sa fie impusa romanilor, avand in vedere ca exista, la nivelul societatii, o "sensibilitate crescuta" in ceea ce priveste vaccinarea. "Prefer sa conving oamenii decat sa ii constrang si cred ca asta va fi pana la urma…