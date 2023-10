Ministrul Sănătății, despre criza medicamentelor: Nu le putem avea pe toate Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat, sambata, ca exista o competitie intre tari si pe piata de medicamente și, prin urmare, Romania a trebuit sa creasca preturile pentru a evita o criza. „Nu putem sa le avem pe amandoua: sa se gaseasca medicamente fara niciun fel de problema si sa avem preturile cele mai mici. […] The post Ministrul Sanatații, despre criza medicamentelor: Nu le putem avea pe toate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Șoșoaca i-a facut plangere penala deputatului George Simion la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Aceasta susține ca președintele AUR ar fi falsificat o inregistrare audio cu vocea ei și ii cere daune de 50 de milioane de euro. Diana Șoșoaca, președinte al partidului…

- Grecii lucreaza cele mai multe ore pe saptamana in comparatie cu ceilalți europeni, potrivit datelor Eurostat. Locul al doilea este ocupat de angajații din Polonia, iar locul al treilea este ocupat de Romania. In aceasta țara se lucreaza in medie 41 de ore pe saptamana, in timp la nivelul UE, intr-o…

- Romani care vor sa-și renoveze locuința vor primi de la Guvern noi vouchere. Este vorba despre noul program național ”Casa eficienta energetic” prin care romanii pot primi, sub forma de voucher, 72.500 de lei pentru renovarea locuinței. “Obiectivul specific al investiției il reprezinta crearea unui…

- The European Commission (EC) said on Friday that Romania submitted on Friday a request to modify its Recovery and Resilience Facility (RRF) so as to add a new chapter, according to See News. The request is based on the need to take into account high inflation in 2022, supply chain disruptions and the…

- Rusia a lansat in noaptea de marți spre miercuri un atac cu rachete si drone asupra capitalei ucrainene Kiev si a regiunii Odesa, ucigand un civil si provocand incendii si distrugeri in portul Izmail de pe fluviul Dunarea, situat in apropiere de granita cu Romania. In timpul unui atac cu drone de aproape…

- Senatorul Gabriela Firea va milita pentru creșterea numarului de femei in politica și introducerea cat mai rapid a cotelor de gen in politica, pentru a avea cat mai multe femei pe listele electorale. Fostul ministru al Familiei, demisionar in urma scandalului azilelor groazei, promite ca va incerca…

- Un ucrainean care și-a injunghiat soția a murit intr-un accident, in timp ce incerca sa fuga cu mașina din Romania. A pierdut controlul volanului si a lovit in plin un camion care stationa. Potrivit IPJ Galați, vineri, la ora 3.25, Secția 5 Poliție Galați a fost sesizata, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca Romania a convenit in negocierile cu Comisia Europeana ca TVA-ul diferențiat la alimente și medicamente sa ramana diferențiat, la 9%, dar a precizat ca nu este normal ca la cluburi TVA-ul sa fie de 5%. El a mai spus ca sunt prea multe excepții in Romania,…