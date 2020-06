Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru spune ca vom convietui cu virusulMinistrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti aseara, ca o revenire la viata "completa" de dinainte de pandemie este posibila spre sfarsitul verii, dar cu anumite obiceiuri pe care le am preluat. "In conditiile in care avem o evolutie normala, conditiile…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti seara, ca o revenire la viata "completa" de dinainte de pandemie este posibila spre sfarsitul verii, "dar cu anumite obiceiuri pe care le-am preluat". "In conditiile in care avem o evolutie normala, conditiile de distantare sunt respectate, avem…

- Romania se apropie de finalul primei perioade de relaxare, iar autoritațile se pregatesc, spre finalul saptamanii, sa faca o evaluare a acesteia. Chiar și fara evaluare, din cifrele inregistrate, referitoare la pandemia de coronavirus, lucrurile par sa fie imbucuratoare, astfel ca se vor mai face pași…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, marti seara, ca romanii vor putea avea o viata ”cvasi-normala” la finalul lunii iulie – inceputul lunii august, fiind in continuare importanta pastrarea distantei fizice. Tataru a precizat ca numarul de cazuri este in continua scadere, situatia din ultimele…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, marti seara, ca romanii vor putea avea o viata ”cvasi-normala” la finalul lunii iulie - inceputul lunii august, fiind in continuare importanta pastrarea distantei fizice. Tataru a precizat ca numarul de cazuri este in continua scadere, situatia din ultimele…

- Premierul Ludovic Orban susține joi, de la ora 10:30, declarații de presa la Palatul Victoria. Principalele declarații susținute de Ludovic Orban: Aproape cinci luni de zile, Victor Costache a facut parte din Guvernul pe care il conduc (…) Gradual pregatim toate spitalele care intra in obiectivul strategic…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a demisionat miercuri din funcție. Prim-ministrul Ludovic Organ a spus ca a luat act de aceasta decizie și ca o va trimite președintelui pentru a emite decretul. Demisia este o surpriza in contextul in care Romania se pregatește in perioada urmatoare de cea mai…

- Marcel Vela, ministrul de Interne al Romaniei (foto: www.universul.net) Marcel Vela a facut, duminica, mai multe declarații la sediul Ministerului de Interne referitoare la introducerea starii de urgența. Ministrul de Interne a transmis ca aceasta stare de urgența presupune schimbarea modului de viața,…