- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, sustine ca tara noastra a trecut printr-un al doilea val de Covid, mult mai grav decat primul, citat de hotnews . Acesta este de parere ca daca ar fi fost respectate regulile stabilite in momentul relaxarii, 15 mai, nu am fi ajuns in aceasta situație. Tataru a facut…

- „Am vazut a doua cocoașa, a doua faza a primului val pandemic in care a fost mai agresiv decat in primul val. In condițiile in care avem un numar mare de cazuri, avem și o adresabilitate și o incarcare pe terapie intensiva. Terapia intensiva este segmentul sanitar care trepideaza la un moment dat:…

- Ministrul Nelu Tataru susține ca daca s-ar fi respectat regulile luate dupa relaxarea din 15 mai, acum nu am fi trait „a doua cocoașa” a epidemiei, El mai spune ca daca inainte asimptomaticii...

- ATENTIONARE… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a atras atentia ca, daca nu se respecta regulile de protectie contra noului coronavirus, o sa avem de-a face cu o crestere progresiva greu de gestionat de catre sistemul sanitar. Nelu Tataru, a spus, joi, ca unitatile medicale sunt adaptate, in prezent,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a facut precizari astazi, la Iasi, despre nerespectarea masurilor de protectie sanitara pe litoral, dar si in statiunile de pe Valea Prahovei.El a declarat, intr o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca situatia din statiunile romanesti ar trebui sa ii preocupe pe…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, marti, ca „suntem pe a doua panta ascendenta" a epidemiei cu COVID-19 in Romania, ca „avem un numar crescut de cazuri si ramane sa le putem gestiona”.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca epidemia de coronavirus in Romania este la "a doua cocoasa", cu o crestere a cazurilor, inclusiv a celor grave. Totusi, situatia la terapie intensiva este sub control, iar problema izolarii unor localitati nu s-a pus in discutiile dintre decidenti."Suntem…

- Autoritațile iau in calcul restricționarea circulației in anumite localitați, daca apar focare de coronavirus, a anunțat Nelu Tataru, ministrul Sanatații, duminica seara la Digi24. „Analizam Valea Prahovei și litoralul, acolo se respecta cel mai puțin regulile”, a precizat ministrul. Nelu Tataru a precizat…