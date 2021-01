Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat luni ca, in cazul in care platforma pentru vaccinarea anti-COVID-19 nu va permite programarea pentru o anumita data, una dintre alternative ar fi „sa se ia in considerare o lista de asteptare” in care doritorii sa se inscrie, urmand ca acestia sa poata…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale anunța ca platforma online de inscriere la vaccinarea impotriva Covid este blocata, luni dimineața, de probleme tehnice. „Precizam ca platforma informatica nu este disponibila in urma unor probleme tehnice aparute in aceasta dimineața. Echipa de dezvoltare a platformei…

- Etapa a II-a de vaccinare a fost demarata ieri, la nivel național, cu președintele Klaus Iohannis care a dat startul, vaccinandu-se public. La cateva ore de la inceperea etapei, au aparut și problemele. Platforma de programare a dat erori, iar centrele de vaccinare au fost…inchise. Inclusiv ministrul…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, susține ca principala problema pe care o va avea Romania in perioada urmatoare nu o va reprezenta capacitatea de vaccinare, ci numarul vaccinurilor pe care țara le va avea la dispoziție, in contextul in care acesta este mic in toata lumea, informeaza News.ro. Ministrulmai…

- "Sigur, am putea sa deschidem acum toate centrele pe care le planificam, si sunt peste 900, dar nu ne-ar ajuta neaparat. In momentul acesta trebuie sa creasca doar putin capacitatea, ca sa vaccinam practic atat cate vaccinuri avem. Cred ca e necesar sa o luam treptat si sa o luam treptat si pentru ca…

- Puteti sa va vaccinati impotriva COVID-19 si din masina. Se va intampla in orasele mari, in etapa a treia cea care cuprinde populatia generala. Densitatea mare de populatie a oraselor mari cere centre de vaccinare cu timp scurt de asteptare, dar si flux ridicat si sigur. Centrele de vaccinare de tip…

- Platforma informatica care permite programarea persoanelor pentru vaccinarea impotriva COVID-19 este operationala, a anuntat Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva noului coronavirus. Incepand de luni, in conformitate cu Strategia de vaccinare impotriva COVID-19,…

- Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 a dat drumul unei platforme unde medicii și pacienții vor putea raporta reacțiile adverse la vaccinul de imunizare. "Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania pune la dispozitia…