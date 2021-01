Stiri pe aceeasi tema

- In prima zi de vaccinare a persoanelor din categoria a doua, platforma de programare nu a functionat mai multe ore. In acest context, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat luni ca, daca platforma nu o sa poata sa permita o programare, ia in considerare o lista de asteptare. Ministrul Voiculescu…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat luni ca, in cazul in care platforma pentru vaccinarea anti-COVID-19 nu va permite programarea pentru o anumita data, una dintre alternative ar fi "sa se ia in considerare o lista de asteptare" in care doritorii sa se inscrie, urmand ca acestia sa poata…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat azi ca, in cazul in care platforma pentru vaccinarea anti-Covid-19 nu va permite programarea pentru o anumita data, una dintre alternative ar fi „sa se ia in considerare o lista de asteptare” in care doritorii sa se inscrie, urmand ca acestia sa poata…

- Intr-o dezbatere dedicata vaccinarii organizate de TVR și Colegiul Medicilor din Romania, ministrul Vlad Voiculescu a punctat ca ințelege frustrarea celor au probleme cu platforma online de vaccinare și a adaugat ca se pregatesc cateva alternative, printre care „o lista de așteptare și ei sa fie contactați…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat luni ca, in cazul in care platforma pentru vaccinarea anti-COVID-19 nu va permite programarea pentru o anumita data, una dintre alternative ar fi „sa se ia in considerare o lista de asteptare” in care doritorii sa se inscrie, urmand ca acestia sa poata…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a scris vineri seara pe pagina sa de Facebook ca si a programat parintii pentru vaccinarea impotriva COVID 19, iar platforma pentru programari a functionat bine. Tocmai mi am programat parintii pentru vaccinare. Platforma a functionat bine. E intuitiva. Vor mai…

- Medicii de familie vor fi platiți suplimentar pentru programarea pacienților la vaccinare – este una dintre masurile adoptate de Guvern printr-o ordonanța de Urgența care stabileste cum vor fi renumerate cadrele medicale care vor participa la procesul de vaccinare. Astfel, medicii de familie vor fi…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat ca a reusit sa ii programeze pe parintii sai pentru vaccinarea impotriva COVID-19, folosind plaftorma dedicata, iar aceasta a functionat bine.