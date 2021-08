Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Mihaila, ministrul Sanatatii, a declarat sambata ca, in opinia ei, statul nu ar trebui sa acopere costurile testarii COVID-19 pentru persoanele care au libertatea sa se vaccineze gratuit.

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat ca in acest moment nu se discuta in tara noastra de vaccinarea obligatorie, mentionand ca spera ca cei care refuza sa se vaccineze sa aleaga aceasta varianta si nu pe cea a internarii in spital. Ioana Mihaila a fost intrebata marti, intr-o conferinta…

- „Este vorba despre acces nediscriminatoriu in școli pana la pragul de 6 la mie. Peste prag, pentru acei profesori care au avut posibilitatea sa se vaccineze și nu s-au vaccinat, precum și pentru acei colegi profesori care nu au trecut prin boala, va exista posibilitatea testarii la fiecare 72 de ore.…

- Ministerul Sanatații renunța la adoptarea Ordinului de ministru despre care Ioana Mihaila spunea inca de acum o luna și jumatate ca era deja finalizat.„Testarea personalului medical reprezinta un subiect intens dezbatut in spațiul public. Forma prin care ar urma sa se reglementeze aceasta masura a fost…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, propune ca personalul medical nevaccinat sa suporte testarea periodica din propriul buzunar, avand in vedere ca statul roman le pune la dispozitie vaccinul in mod gratuit si ca exista date stiintifice cu privire la siguranta vaccinarii. Ioana Mihaila a explicat ca…

- "Cred ca e important sa vaccinam copiii, pentru ca asa le putem permite acestora sa intre in contact mai usor cu persoanele adulte care sunt nevaccinate sau care nu se pot vaccina si le reducem acestora riscul de a contracta boala. Vaccinarea copiilor este importanta pentru sanatatea publica si este…