- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, miercuri, ca raportul preliminar al comisiei care face verificari privind raportarea deceselor de COVID-19 arata ca "exista diferente". "Nu stim inca exact care sunt cauzele, dar exista diferente intre diversele sisteme de raportare", a precizat Mihaila.

- Ca alternativa la publicarea datele deceselor COVID, gest prin care ar demonstra oamenilor ca Vlad Voiculescu s-a hazardat sau a informat greșit, prim-ministrul liberal al Guvernului Romaniei spune lucruri din cartea roșie a lui Mao. „Privind corectarea ideilor greșite in partid”, suna unul dintre capitolele…

- Avand in vedere informațiile vehiculate in spațiul public, privind modalitatea de raportare a numarului de decese provocate de COVID-19 și presupuse inadvertențe care ar fi fost constatate recent, consideram necesar sa facem urmatoarele precizari:Spitalul Clinic Colentina funcționeaza ca spital suport…

- "Cu privire la informațiile aparute in spațiul public referitoare la raportarea deceselor cauzate de COVID-19 de catre Formațiunea medicala de tratament ROL 2, facem urmatoarele precizari:(....)Din data de 10 ianuarie 2021, cand FMT ROL 2 a primit drepturi de acces in aplicația Corona Forms, au fost…

- Pentru corecta informare a opiniei publice privind aplicațiile Corona Forms și Alerte MS, Biroul de Presa al STS face urmatoarele precizari The post STS face precizari despre raportarea deceselor COVID-19, datele introduse in Corona Forms NU MAI POT FI MODIFICATE first appeared on Partener TV .